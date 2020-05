Dopingstalen Tour 2017 onder de loep: ‘Doet UCI niet voor niets’

Operatie AderlassHet antidopingbureau CADF doet onderzoek naar doping bij renners uit de Tour de France in 2016 en 2017. ,,De relevante stalen zijn al geïdentificeerd en de eerste analyses zijn uitgevoerd’’, stelt het CADF in de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Door Daniël Dwarswaard



Het onderzoek gebeurt op verzoek van de internationale wielrenunie UCI en is het gevolg van getuigenverklaringen uit Operatie Aderlass, het grootschalige onderzoek naar de dopingaffaire rond de Duitse arts Mark Schmidt. Schmidt bleek de spil in een netwerk van bloeddoping, waarbij acht wielrenners betrokken waren. Getuigen verklaarden dat er in 2016 en 2017 ook sprake was van het gebruik van een nieuw, niet opspoorbaar dopingmiddel. De detectiemethodes zijn nu echter beter.

Quote De UCI doet dit niet als ze denken dat er niets te vinden is Herman Ram Vooral de Tour van 2017 zou onder het vergrootglas liggen. Die editie werd gewonnen door Chris Froome, voor Rigoberto Urán en Romain Bardet. Ook Fabio Aru en Warren Barguil (winnaar van de bolletjestrui voor Team Sunweb) reden die editie van de Ronde van Frankrijk sterk. Er eindigden geen Nederlanders in de top van het klassement. Bauke Mollema was de best geklasseerde landgenoot op de zeventiende plaats. Hij won die editie van de Tour een etappe.

,,Alle stalen van bijvoorbeeld de Tour de France en ook de Olympische Spelen worden tien jaar bewaard’’, legt Herman Ram uit, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit die benadrukt in algemene zin te praten en niet specifiek over deze kwestie. ,,Dat betekent dat ze klaar liggen om opnieuw onderzocht te worden. Dat is een continu proces. Elk lab vervangt zijn ‘wagenpark’ ongeveer om de vijf jaar. Met beter materiaal kun je beter opsporen. Het is niet altijd zo dat er naar een nieuw dopingmiddel kan worden gezocht. Je kunt ook naar hetzelfde middel zoeken, maar dan beter.’’

In het geval van de Tour de France is de internationale wielerunie UCI eigenaar van de bloedstalen. De UCI heeft nu dus antidopingbureau CADF gevraagd de stalen nog onder de loep te nemen. Ram: ,,In principe ben je zuinig op die stalen. Je kunt die stalen namelijk niet meerdere keren heranalyseren. De UCI doet dit niet als ze denken dat er niets te vinden is.’’

Volledig scherm Herman Ram. © anp

De zaak Operatie Aderlass kwam aan het licht binnen het langlaufen, maar al snel bleek dat er ook wielrenners, onder wie de Italiaan Alessandro Petacchi, klant waren geweest van de in bloeddoping gespecialiseerde Duitser. Ook voormalig Sunweb-renner Georg Preidler was betrokken bij het schandaal.