Dortmund-coach: ‘We wisten dat Ajax goed was, maar ze zijn écht goed’

,,We begonnen nog wel aardig”, zei de coach van de nummer twee van de Bundesliga. ,,Maar dan komen we op achterstand en wordt het ook snel 2-0", doelde hij op een eigen doelpunt van Marco Reus en een treffer van Daley Blind. “En Ajax kreeg nog veel meer kansen. In de rust dachten we dat er misschien nog wel wat mogelijk was. Maar dan wordt het 3-0. Ajax speelde met zoveel plezier. Er hing voor hen ook een fantastische sfeer in het stadion. Bij ons werden de benen steeds zwaarder en uiteindelijk wordt het dan 4-0.”

,,We wisten dat Ajax goed is”, zei Rose. ,,Maar ze zijn écht goed. We hebben wel een paar kansen gehad. Maar hun doelman was ook erg goed”, zei hij over Remko Pasveer. ,,Ajax combineerde zo goed en legde zoveel agressie in de duels. We moeten hier snel van leren. Want over twee weken spelen we weer tegen elkaar. Maar dan in ons stadion.”