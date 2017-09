Dortmund-keeper Bürki haalt rare capriolen uit voor zijn vaste ritueel

Copa América-trofee geveild voor slachtoffers natuurrampen

17:20 Verzamelaars van voetbalprullaria opgelet! Je kunt zomaar eigenaar worden van de Copa América Centenario-trofee. De cup kost minimaal 75.000 dollar (63.600 euro), maar dan heb je ook wat. Bovendien help je er het Rode Kruis mee, want de volledige opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aardbeving in Mexico en van de orkanen Harvey, Irma en Maria.