Dortmund - Real kraker voor Bosz en Kuipers

Video Dortmund maakt geestig an­ti-na­zi-film­pje

0:22 Borussia Dortmund heeft een filmpje de wereld in geslingerd waarin wordt aangegeven dat voetbal en nazi's niet samengaan. Of deze productie in direct verband staat met de uitslag van de Duitse verkiezingen, en waar nazi's dan wél mee samengaan, zijn vragen die blijven hangen. Maar het is een geestig gemaakt filmpje.