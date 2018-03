Dortmund thuis pijnlijk onderuit tegen Salzburg

Oud-PSV'ers helpen Lyon aan zege bij CSKA Moskou

8 maart Olympique Lyon heeft het eerste duel met CSKA Moskou in de achtste finales van de Europa League met 1-0 gewonnen. Het enige doelpunt in Moskou had een hoog PSV-gehalte. De Braziliaan Marcelo, eerder dit decennium drie seizoenen actief in Eindhoven, kopte raak uit een corner van een andere oud-PSV'er, Memphis Depay.