Dortmund zonder aanvoerder Reus naar Milaan

Dat weerhield hem er zaterdag niet van als invaller de competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach te beslissen. Dankzij een doelpunt van Reus won Dortmund met 1-0.



Een woordvoerder verklaarde dat Reus niet fit genoeg is om drie duels in een week te spelen. Jadon Sancho zit wel weer bij de selectie. Nadat de 19-jarige aanvaller na een interland met het Engelse nationale elftal te laat was teruggekeerd in Dortmund werd hij door de club voor een duel aan de kant gehouden. Ook moest hij een boete van naar verluidt 100.000 euro betalen.



Borussia Dortmund leidt in groep F met vier punten, net zo veel als FC Barcelona. Inter haalde tot nu toe één punt.