Dost houdt met twee goals CL-droom Sporting levend

Dost bracht vijf minuten voor de rust op aangeven van Gelson Martins Sporting op voorsprong. Twee minuten later sloegen de Portugezen opnieuw toe via Bruno César. Na 66 minuten besliste Dost koppend de wedstrijd. De tegengoal van Vadis Odjidja Ofoe kwam te laat: 3-1.



Doordat Juventus thuis tegen Barcelona niet verder kwam dan 0-0, mogen Dost en co nog hopen. In de laatste groepswedstrijd op 5 december moet Juve op bezoek bij het zelfs voor de Europa League uitgeschakelde Olympiakos. Sporting moet dan winnen in Camp Nou.



Barcelona-trainer Ernesto Valverde gunde zijn sterspeler Lionel Messi aanvankelijk rust tegen Juventus. De coach bracht de Argentijn in de 56ste minuut in het veld. Ook Messi kon Barça niet aan de zege helpen: 0-0. Maar Barcelona, dat Juventus eerder dit seizoen in Camp Nou met 3-0 versloeg, had aan een gelijkspel genoeg om zich bij de laatste zestien te scharen.