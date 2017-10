Dost ziet Juve naast Sporting komen, gelijkspel Barça

Barcelona, met Lionel Messi en Luis Suárez gezamenlijk in de frontlinie, verzuimde het duel al in de eerste helft te beslissen. De Spaanse topclub liet legio kansen onbenut. In de rust bleef middenvelder Sergi Roberto in de kleedkamer achter, vermoedelijk met een hamstringblessure. Na de pauze bleven de bezoekers slordig in de afwerking, waardoor de Grieken het eerste puntje konden vasthouden.