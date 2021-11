Dowsett na mislukte recordpoging: ‘Vandaag laat ik zien wat ik met deze ziekte wél kan’

De tweevoudig winnaar van een Giro-etappe had twee doelen toen hij bedacht om een uur lang het snot voor de ogen te rijden: aandacht krijgen voor zijn erfelijke bloedziekte hemofilie (waar geld voor werd ingezameld) en het werelduurrecord heroveren. Heroveren, want in 2015 had hij het record al 36 dagen op zijn naam staan tot zijn illustere landgenoot Bradley Wiggins zijn zinnen erop had gezet. De 52,757 kilometer van Dowsett bleek plots niets waard te zijn bij de 54,526 kilometer van Wiggo, niet de minste renner.



Dowsett won in 2020 een rit in de Giro en verdiende daarmee een contractverlenging bij de Israëlische wielerploeg waar ook Chris Froome onder contract staat, maar stiekem had hij een hoger doel: het uurrecord verbeteren. De wielerbaan van Manchester was al geregeld, maar een coronabesmetting gooide roet in het eten. Woensdagavond moest het opnieuw gebeuren voor de 32-jarige renner. Ditmaal niet op zeeniveau in Manchester, maar op bijna 1900 meter hoogte in Mexico, op de baan waar ook Thomas Dekker en Dion Beukeboom een poging waagden.