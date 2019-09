Draisma Dynamo verrast met Schotse routinier Seain Cook

De Brit, die kan worden ingezet als buitenaanvaller of op de diagonaalpositie, was eerder in Nederland actief voor SSS en Orion. De nieuwe Draisma Dynamo-aanwinst werd tevens uitverkoren tot Most Valuable Player van de English League.

Cook verwacht heeft alle vertrouwen in goede resultaten onder leiding van trainer/coach Redbad Strikwerda. ,,Ik hoop dat ik een belangrijke rol kan spelen in het team. Elke positie is goed bezet. Het creëren van een goede sfeer op de trainingen zal iedereen ook individueel beter maken. Ik verwacht dat we in de nationale competitie succesvol kunnen zijn met deze selectie. Ik reken op zeker één hoofdprijs. Het zou fantastisch zijn wanneer we er in slagen beide hoofdprijzen in de wacht te slepen. De loting voor de CEV Cup is pittig, maar we zullen er alles aan doen om zover mogelijk te komen.”