Drama voor AZ: einde Europees avontuur na bizarre slotfase

AZ heeft een gouden kans om zich voor de derde keer in vijf jaar tijd de plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League laten glippen. De Alkmaarders verloren in blessuretijd van Rijeka. Een volgende deceptie in een week vol onrust na het ontslag van trainer Arne Slot.

Het onheilsbericht kwam in de blessuretijd toen in de andere poulewedstrijd Real Sociedad op gelijke hoogte kwam tegen Napoli. Daarmee was het gelijkspel tegen Rijeka niet genoeg voor AZ dat even daarna zelfs nog een tweede tegentreffer en dus een nederlaag moest slikken.

In de tweede helft krabde zelfs de ogenschijnlijk immer rustige nieuwe trainer Pascal Jansen zich even achter de oren toen Rijeka in de tweede helft op voorsprong kwam en Albert Gudmundsson vlak erna een levensgrote kans miste op de gelijkmaker. Even later kon hij dan toch nog juichen na een afstandsschot van de nooit versagende en haast nooit scorende Oranje-linksback Owen Wijndal. Het bleek niet genoeg voor de met tien man spelende Alkmaarders die aanvaller Jesper Karlsson met een rode kaart het veld zag verlaten.

Jesper Karlsson krijgt rood voor deze actie.

In Kroatië was al vrij snel duidelijk dat AZ heft in handen zou nemen tegen de moeilijk voetballende tegenstander die toch al nergens meer had om voor te spelen. Door gierende zenuwen die vast met de grote druk te maken hadden, speelde het Rijeka echter vaker dan nodig in de kaart terwijl AZ in de tweede helft zelf helemaal zelden aan het vertrouwde aanvalsspel toekwam.



De eerste grote mogelijkheden waren nog voor AZ. De Japanner Yukinari Sugawara was dicht bij een goal en Myron Boadu liet zich gelden in de spits. Bruno Martins Indi had zich toen al moeten laten vervangen met een hoofdblessure. De ervaren verdediger die tegen Napoli nog voor de belangrijke gelijkmaker zorgde kreeg een schoen van een tegenstander ongelukkig op het hoofd. Het uitvallen van Martins Indi was voor de Alkmaarders al de tweede personele tegenvaller. Vaste kracht Dani de Wit begon de wedstrijd vanwege een blessure op de bank.

Daniel Stefulj, die eerder hard door Jesper Karlsson in het gezicht werd geraakt, viert de 2-1.

AZ kreeg ook te maken met wedstrijdbelemmerende capriolen van de opponent die de scheidsrechter voortdurend in de luren wilden leggen met overtredingen en volkstheater, precies waarvoor trainer Pascal Jansen zijn spelers van tevoren nog zo voor had gewaarschuwd.



Het was voor Jansen een nieuwe vuurdoop tijdens de roerige tijd die AZ al een kleine week in de greep houdt. Afgelopen zaterdag werd trainer Arne Slot ontslagen, de onervaren Jansen begon na de competitienederlaag van afgelopen zondag tegen FC Groningen gelijk maar weer met zijn Europese debuut als hoofdtrainer. Zo was een resultaat in Kroatië voor de hele club meer dan ooit van groot belang.



Kwalificatie voor de knock-outfase van de Europa League in de kwalitatief hoogstaande poule met Napoli en Real Sociedad zou dan ook meer dan welkom zijn voor de club in last. Zeker ook met het oog op de tegenvallende achtste plaats in de eredivisie. Het mocht niet zo zijn.

