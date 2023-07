Drama voor Dirk van Duijvenbode: darter loopt eerste tv-titel mis na 5 gemiste wedstrijdpijlen

Euro Tour 10Dirk van Duijvenbode heeft op pijnlijke wijze de finale van de European Darts Matchplay verloren. De 31-jarige Westlander miste vijf matchdarts in Trier en verloor vervolgens met 8-7 van titelverdediger Luke Humphries. De Nederlander stond vier keer eerder in de finale van een tv-toernooi, maar won er nooit een.

Van Duijvenbode was nog nooit zo dichtbij een tv-titel. Dit seizoen was hij vaker de sterkste bij een Players Championship-toernooi en presteert hij op elke master indrukwekkend. Het enige dat nog miste was de prijs, en die ging vandaag op dramatische wijze weer aan zijn neus voorbij.

In de finale begonnen beide darters niet met de vorm die ze dit jaar veel laten zien. Met gemiddeldes van rond de 89 kwamen ze tot een 4-3 voorsprong voor Van Duijvenbode met een break meer. Maar tot zijn eigen frustratie pakte de Nederlander de vele kansen om de break te verzilveren niet.



Bij een stand van 5-5 balde hij voor het eerst zijn vuist toen hij met een 161-finish weer zijn Engelse tegenstander brak. Die verzilverde hij wel en bij 7-5 kreeg hij de eerste kansen voor de wedstrijd op tops, maar die gingen mis. Met drie pijlen in de hand mocht hij een leg later aanleggen voor dubbel 8, maar omdat hij de eerste direct in de grote 16 gooide, waren alle kansen weg.

In die laatste leg was het Humphries die eerst 3 keer nét aan de verkeerde kant van het ijzerdraad bij dubbel 10 gooide. Vervolgens kreeg Van Duijvenbode weer twee kansen op dubbel 20, maar gooide die allebei te hoog. Met opgeheven handen en een verbeten blik keek hij naar het bord, om vervolgens te moeten toezien hoe Humphries zijn vierde matchdart wel raak gooit.

,,Mijn zelfvertrouwen is er misschien niet", zei een diep teleurgestelde Van Duijvenbode achteraf. ,,Ook tijdens de wedstrijd mis ik dubbels. Het is zo'n storm in je hoofd bij de wedstrijdpijlen.” Humphries gaf aan moeite te hebben om zijn zege echt te vieren. ,,Ik heb geluk gehad.”

Hele toernooi sterk

Eerder op de dag was Van Duijvenbode flink in vorm. De Belg Dimitri van den Bergh werd in de derde ronde met 6-0 verslagen. De geboren Katwijker noteerde daarbij een gemiddelde van 107,36. Dat gemiddelde leek hij tegen Smith ook even te halen toen de hij met 3 breaks een 4-1 voorsprong opbouwde. Maar vervolgens liet Van Duijvenbode zijn Engelse tegenstander terug komen in de wedstrijd, die ook nog eens een 164-finish gooide. Maar in de laatste legs bleef de Nederlandse nummer 11 van de wereld foutloos: 6-4.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Tegen Cullen in de halve finale gebeurde ongeveer hetzelfde. De gemiddeldes lagen iets lager, maar Van Duijvenbode bouwde wel een 5-2 voorsprong op. Maar bij de 31-jarige darter werd vervolgens slordig op zijn dubbels en liet het aankomen op een beslissende leg. Daarin mocht hij zelf beginnen en raakte hij direct zijn eerste wedstrijdpijl.

Van Veen bewijst weer zijn klasse

En als we het over hoge gemiddeldes hebben, mogen we dit seizoen toptalent Gian van Veen niet vergeten. Hij bereikte de derde ronde door op sensationele wijze Damon Heta te kloppen. De 21-jarige darter kwam tot een gemiddelde van 114.15 en een finishpercentage van honderd procent. In de derde ronde haalde Van Veen, nu nog de nummer 89 van de wereld, een gemiddelde van 97.99 en strafte hij elke fout van Martin Schindler genadeloos af: 6-2.

Tegen de ervaren James Wade in de kwartfinale pakte Van Veen ook snel een voorsprong van 309. Maar Wade bleef koel en profiteerde vervolgens genadeloos van een paar zeldzame missers van de Nederlander. Dat momentum hield de Engelsman vast en pakte daardoor liefst 6 legs op rij, goed voor een 6-3 zege.

Barney strandt in kwartfinales

Raymond van Barneveld is in de kwartfinales in Trier gestrand. De Nederlander stond voor het eerst in 6 jaar bij de laatste 8 van een Euro Tour-toernooi, maar kwam daar tegen Joe Cullen net te kort (6-4). Hij won gisteravond wel de kraker tegen Michael van Gerwen (6-3). De 56-jarige Hagenaar versloeg zo voor het eerst ooit op de European Tour 'Mighty Mike’, die zijn rentree maakte na een tandheelkundige ingreep.

Vanmiddag was 'Barney’ in het duel met Searle dichter bij een uitschakeling. De Engelsman brak Van Barneveld op een belangrijk moment met een 167-finish voor een 3-5 voorsprong. Maar de Nederlander herpakte zich knap, overleefde een flinke stapel wedstrijdpijlen van Searle en trok de zege met 6-5 over de streep.

Maar in de kwartfinale had Van Barneveld minder geluk. Bij een 4-4 stand brak Cullen de Hagenaar en mocht de Engelsman gooien voor de wedstrijd. Barney had het Duitse publiek achter zich en kreeg nog kansen om terug te breken, maar pakte die tot teleurstelling van het 'Barney Army’ niet.

Danny Noppert slaagde er niet in om vanmiddag de kwartfinales te halen. De Nederlander ging met 6-3 onderuit tegen Nathan Aspinall.

De European Darts Matchplay is het laatste toernooi die meetelt voor kwalificatie voor de befaamde World Matchplay, later deze maand in Blackpool.

Programma en uitslagen

Derde ronde

• Raymond van Barneveld - Ryan Searle 6-5

• Ryan Joyce - Joe Cullen 4-6

• Michael Smith - Josh Rock 6-4

• Dirk van Duijvenbode - Dimitri Van den Bergh 6-0

• Rob Cross - James Wade 2-6

• Gian van Veen - Martin Schindler 6-2

• Nathan Aspinall - Danny Noppert 6-3

• Luke Humphries - Stephen Bunting 6-3



Kwartfinales

• Raymond van Barneveld - Joe Cullen 4-6

• Michael Smith - Dirk van Duijvenbode 4-6

• James Wade - Gian van Veen 6-3

• Nathan Aspinall - Luke Humphries 2-6



Halve finales

• Joe Cullen - Dirk van Duijvenbode 6-7

• James Wade - Luke Humphries 5-7



Finale

• Dirk van Duijvenbode - Luke Humphries 7-8