Drama voor Italianen op WK baan: twintig peperdure fietsen gestolen

Exclusief Interview Rico Verhoeven over zijn zegereeks: ‘Óf ik sta één keer vaker op, óf ik val dood neer’

8:25 Om precies te zijn heeft Rico Verhoeven (32), die vandaag Jamal Ben Saddik treft in de Gelredome, al 2682 dagen de Glory-zwaargewichttitel in bezit. In gesprek met ‘The King of Kickboxing’ over zijn stabiliteit. ,,Ik vind het heel merkwaardig als vechters zeggen: ‘Nu heb ik me ééécht goed voorbereid’.”