Drama voor Steven Kruijswijk en Jumbo-Visma: Nederlander verlaat Tour per ambulance

Nadine Broersen en Melissa Boekelman nu atletiekma­ma's: ‘Baby gaat gewoon mee naar de trai­ning’

Melissa Boekelman en Nadine Broersen zijn er deze weken in Amerika niet bij op het WK atletiek. De reden laat zich raden. ,,Zitten we hier allebei met een baby op schoot!” Eén ding weten de twee vriendinnen ook: ,,Dit is nog niet het einde van onze carrière.”

16 juli