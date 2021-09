Dramatisch einde US Open voor Spaanse tienersensatie Alcaraz

De Canadese tennisser Felix Auger-Aliassime heeft zich geplaatst voor de halve finale van het mannenenkelspel van de US Open in New York. De 21-jarige nummer 15 van de wereld zag zijn tegenstander, de Spanjaard Carlos Alcaraz, met een blessure opgeven in de tweede set. Auger-Aliassime had de eerste set met 6-3 gewonnen.

De pas 18-jarige Alcaraz, die al is opgeklommen tot de nummer 55 van de wereld, liet zich behandelen aan zijn dijbeen en probeerde het nog even, maar moest niet veel later de strijd staken. De blessure was wellicht een gevolg van de twee driesetters in de voorgaande rondes. ,,Het voelde niet goed om verder te gaan. Ik moest stoppen”, zei de Spanjaard.

Tegenstander van Auger-Aliassime in de halve eindstrijd is de Russische nummer 2 van de plaatsingslijst Daniil Medvedev die eerder dinsdag een einde maakte aan de zegereeks van Botic van de Zandschulp. De 25-jarige Nederlander verloor in de kwartfinales in New York in vier sets van de Rus: 6-3 6-0 4-6 7-5.

Voor de Nederlandse dubbelspeelster Demi Schuurs kwam dinsdag een einde aan het toernooi in het gemengd dubbel. Ze verloor in de kwartfinale met haar Belgische partner Sander Gille met 10-7 in de supertiebreak van het als tweede geplaatste koppel Desirae Krawczyk uit de VS en haar Britse partner Joe Salisbury.

Felix Auger-Aliassime ontvangt de felicitaties van Carlos Alcaraz.