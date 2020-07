Dramatische kwalificatie Red Bull: Verstappen start als zevende, pole voor Hamilton

Leeds United kampioen Stoke City houdt Brentford op derde plaats in Champions­hip

15:46 Brentford is er niet in geslaagd de tweede plaats in het Championship over te nemen van West Bromwich Albion. De club uit het zuidwesten van Londen, die in 1947 voor het laatst op het hoogste niveau speelde, ging vanmiddag met 1-0 onderuit bij Stoke City. Leeds United, dat gisteravond al promoveerde, is daarmee ook kampioen van het Championship.