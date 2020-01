Dramatische val Ronald Mulder: geen nationale sprinttitel, geen WK-ticket en einde seizoen

Het duurde even voordat de Zwolse sprinter zijn gedachten op een rijtje had gezet en zijn verhaal kon vertellen. Tranen moesten worden gedroogd, scheldwoorden moesten nog verstommen. Alle supporters in Thialf leefden mee met Mulder, die na een zo succesvolle eerste dag van het NK sprint ook goed van start ging op de tweede 500 meter.

Mulder moest een gat slaan met Kjeld Nuis die eerder deze dag 35,58 noteerde. Daar lagen mogelijkheden wist Mulder, die in goede doen misschien wel een seconde zou kunnen pakken op zijn concurrent. En daarmee een veilige marge op de 1000 meter. Een marge zo groot dat de nationale titel hem niet meer zou kunnen ontgaan.

Imposante opening

Maar daar kwam net na de laatste bocht verandering in op de 500 meter. De opening van Mulder was imposant met 9,58, de volle ronde ging op indrukwekkende wijze. De onderlinge strijd met tegenstander Lennart Velema was beslist, want Mulder kwam met meters voorsprong uit de bocht. Wel kon hij zijn eigen binnenbaan niet houden, waaierde hij erg naar de buitenkant. Een miniscuul misslagje met links en een blokje waar zijn rechterschaats op terecht kwam. En boem, daar lag hij op zijn kont. Nog voor het hoofd achterover ging, greep Mulder al met zijn handen naar datzelfde hoofd. Direct was daar het besef dat het over was. Geen 34'er, geen resultaat, geen nationale titel sprint, geen WK. En einde seizoen.

Secondenlang bleef Mulder liggen totdat hij zich alsnog oprichtte en over de finish kwam. Vol ongeloof en met betraande ogen reed hij nog uit, gesteund door een ovationeel applaus van het publiek.

Volledig scherm Ronald Mulder na zijn tweede 500 meter. © ANP/Vincent Jannink

De knuffel en aai over zijn bol van coach Gerard van Velde konden niets aan zijn verdriet veranderen. Pech lijkt de rijder van Team Reggeborgh te achtervolgen dit seizoen. Op de 500 meter tijdens het NK afstanden brak een van de veren onder zijn schoen en liep hij al deelname aan het EK en WK afstanden mis.

Quote Ik zag Kjeld vanmorgen 35,4 rijden, dus ik dacht als ik daar een kleine seconde onder kan rijden dan pak ik gewoon de nationale titel Ronald Mulder, Schaatser Team Reggeborgh

En nu ‘De Val’. ,,Volgens mij ging ik heel hard, maar daar heb je niks aan als je op je snufferd gaat”, reageerde Mulder. ,,Het is zo frustrerend. Ik ben echt heel goed aan het schaatsen. Ik heb net de beelden terug gezien en kom met mijn rechterschaats gewoon op een blokje... En dan ben je weg. Dan is de snelheid te hoog. Ik was op weg naar... Nou ja, ik ga geen tijden noemen. Ik was heel goed op weg, naar een snelle tijd. Ik zag Kjeld vanmorgen 35,4 rijden, dus ik dacht als ik daar een kleine seconde onder kan rijden dan pak ik gewoon de nationale titel.”

Volledig scherm De val van Ronald Mulder valt op de 500 meter. © BSR Agency

Super teleurgesteld

,,Wat reed Lennart Velema?”, vraagt hij ineens. ,,35,16? Daar zat ik dus dik onder. Dan had ik echt een dikke 34'er gereden. Ik ben super teleurgesteld. Als ik die seconde pak kan ik de duizend meter gewoon 1,11 rijden, dan word ik gewoon Nederlands kampioen sprint. Dat zou geweldig zijn. Maar dat heb je nu niet.” Mulder valt even stil. ,,Eerst maar even bekomen. Ik wilde starten op de 1000 meter, maar de tijd tussen de 500 en 1000 was te kort voor mij om van de val te herstellen. Dat kan gewoon niet. Zeker omdat ik door mijn val de 1000 meter als eerste moest starten. Ik ben compleet door elkaar geschud. Ik had graag willen laten zien wat ik in me heb, maar dat kan dus niet. Ook door de tijd niet. Ik wilde wel, heel graag zelfs.”

Quote Aanwijs­plek? Joh, daar wil ik niet over beginnen, al vind ik er wel wat van. Ik had gewoon dit toernooi naar me toe moeten trekken. Ik wil niet afhanke­lijk zijn van anderen, daarom baal ik zo ontzettend Ronald Mulder, Schaatser Team Reggeborgh