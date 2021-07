Dramatische World Matchplay voor Nederland na exit Noppert: ‘Stond te trillen als een rietje’

Noppert erkende na afloop helemaal stijf van de zenuwen te staan tijdens de partij tegen Wright. ,,Ik was echt super zenuwachtig. Ik stond te trillen als een rietje. Dat is echt slecht eigenlijk. Op de vloer gaat het geweldig de laatste tijd, maar ik miste het gevoel van het podium nog. Al zullen daar wel meer mensen last van hebben", zei Noppert bij RTL7.



Of hij de stevige nederlaag aan zag komen? ,,Van tevoren niet, want ik zit echt lekker in mijn vel. Ik sta lekker te darten de laatste tijd, daarom doet het extra pijn om zo te verliezen op het podium. Heel zuur. Ik ga deze wedstrijd heel snel vergeten, gelukkig ben ik daar heel goed in. Op naar de volgende, al baal ik er natuurlijk wel van.”