Dreammaker in zevende hemel: ‘Prachtig om als eerste Belg een major te winnen’

Nadat hij korte metten had gemaakt met Gary Anderson in de finale van de World Matchplay gisteravond (18-10), wees de Belgische topdarter Dimitri van den Bergh nadrukkelijk richting iemand in de zaal. Die zou toch leeg zijn? ,,Ja, het was geen bekende van mij ofzo”, aldus ‘Dreammaker’. ,,Maar de mastercaller John McDonald stond daar te dansen omdat mijn walk-on-nummer werd gedraaid. Ik zei hem dat hij door moest gaan.”

Een dag na zijn verrassende toernooiwinst kan Dimitri van den Bergh (26) het nog altijd nauwelijks bevatten. ,,Als eerste Belg een major-toernooi bij de PDC gewonnen.. als eerste als debutant de World Matchplay op mijn naam geschreven, na het WK toch zo ongeveer het belangrijkste toernooi.. En ik sta ik nu plots op de twaalfde plek op de wereldranglijst.. Dat is toch wel heel mooi allemaal.”

Of hij het zag aankomen? ,,Ik had elke dag contact met een goede kameraad van me. In het begin zei ik al wel dat ik was gekomen om te winnen. Nadat ik Nathan Aspinall had verslagen in de eerste ronde, zei ik dat ik ook echt ging winnen. Nog een beetje voorbarig misschien, maar ik had er een heel goed gevoel over.”

Hoewel Van den Bergh een emotionele jongen is, hield hij zijn zenuwen toch uitstekend onder controle in de finale tegen Gary Anderson. ,,Vooraf was ik wel een beetje nerveus, merkte ik. Maar dat is logisch. En het waren goede zenuwen. Tijdens de partij wist ik heel goed te focussen. Het ging vanaf het begin heel goed. Maar pas nadat ik met twee bull-finishes op 16-9 was gekomen, zei ik tegen mezelf dat ik ging winnen. Nog twee legjes, dat mocht niet meer mis gaan.”

En dat gebeurde ook niet. Even later stond Van den Bergh met de enorme bokaal boven zijn hoofd. Voor een vanwege corona lege zaal dus. ,,Een beetje vreemd, maar het telt wel echt als een major. Dat besefte ik helemaal. En ik wist dat er voor de tv veel mensen zaten mee te leven.”

Maandagmiddag was Van den Bergh nog in Milton Keynes. Maar hij kon niet wachten om terug te keren naar Merksem. ,,Mijn ouders, mijn vriendin, ik wil ze in mijn armen sluiten. Ik stap straks in de auto en ga lekkere muziek draaien en hard meezingen. Bruno Mars, Martin Garrix, m’n hele playlist. Fijn om even nog een paar uurtjes alleen te zijn, dan kan het allemaal even bezinken.”

