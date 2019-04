Drie dingen die je moet weten over Dwars door Vlaanderen

Voor elke belangrijke wielerwedstrijd zetten we drie wetenswaardigheden op een rij én wagen we een poging het podium te voorspellen. Vandaag: de midweekse kasseienkoers Dwars door Vlaanderen.

Door Pim Bijl



1. De twaalfde voor Niki Terpstra

Niki Terpstra is een graag geziene gast in Dwars door Vlaanderen en net zo graag laat hij zich er zien. Vandaag wordt alweer zijn twaalfde deelname aan de koers. Alleen Servais Knaven, Mathew Hayman, Roger Hammond, Peter van Petegem en Stijn Devolder deden vaker mee. In die twaalf deelnames liet Terpstra zich niet onbetuigd. In 2012 en 2014 schreef hij de semi-klassieker op zijn naam. Dat was nog voordat de koers toetrad tot de WorldTour.

2. Test voor de Ronde van Vlaanderen

Ja, veel renners die aan de start staan in Roeselare, zijn met hun gedachten deels ook al bij zondag, wanneer de Ronde van Vlaanderen wordt verreden. Het maakt Dwars voor Vlaanderen tot een ideale test, een generale repetitie. Dat is het sinds vorig jaar, toen de semi-klassieker voor het eerst vier dagen voor de Vlaamse hoogmis werd georganiseerd. In het verleden was dat traditiegetrouw nog anderhalve week en volgden na Dwars door Vlaanderen nog Gent-Wevelgem en de E3 Prijs.

Volledig scherm Beld van Dwars door Vlaanderen van 2018. © photo: Cor Vos

3. Rentree Dylan van Baarle

Dylan van Baarle was een van de slachtoffers van het openingsweekeinde. De kasseienspecialist van Sky brak tijdens Omloop het Nieuwsblad zijn pink en stond daarna even aan de kant. Zowel de E3 BinckBank Classic als Gent-Wevelgem sloeg hij over. In plaats daarvan maakte hij vorige week in de Settimana Coppi e Bartali zijn rentree in het peloton, en met een zesde plaats in het eindklassement niet onverdienstelijk. Vandaag mag hij dan eindelijk weer de kasseien over. Net op tijd - wellicht – voor de Ronde van Vlaanderen zondag en een week later Parijs-Roubaix.

Voorspelling Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ 1. Oliver Naesen



Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ 2. Bob Jungels



Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ 3. Mathieu van der Poel