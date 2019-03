Drie dingen die je moet weten over Tirreno-Adriatico

Dumoulin doet mee

Grote namen kiezen voor Tirreno

Sinds jaar en dag worden wielrenners in het voorseizoen voor de keuze gesteld: óf Parijs-Nice, óf Tirreno-Adriatico. En dan maar kijken welke koers het best past in het verloop van het seizoen. Enkele grote buitenlandse namen die dit jaar voor de Tirreno kiezen: Peter Sagan, Greg van Avermaet, Vincenzo Nibali, Primoz Roglic, Fernando Gaviria, Geraint Thomas en Julian Alaphilippe. Naast Dumoulin en Oomen starten de Nederlanders Wou Poels (Sky), Sebastian Langeveld (EF Education First) en het trio Koen Bouwman, Robert Gesink en Jos van Emden (Jumbo-Visma) in de Italiaanse etappekoers.

Er is een ploegentijdrit en een individuele tijdrit

Races tegen de klok spelen voor Dumoulin een belangrijke rol in de keuze van etappekoersen. Zo zet hij dit jaar zijn kaarten op de Giro d’Italia vanwege het aantal tijdritkilometers. De Tirreno-Adriatico begint, net als de Ronde van de VAE, met een ploegentijdrit en eindigt, in tegenstelling tot de koers in het Midden Oosten, met een individuele tijdrit van 10 kilometer. Niet dat Dumoulin hierdoor torenhoog favoriet is. In de Emiraten eindigde zijn Team Sunweb als tweede in de ploegentijdrit achter Jumbo-Visma. En de kopman van deze gele Nederlandse formatie is Roglic; een uitmuntende tijdrijder en specialist in dit soort etappekoersen van een week.