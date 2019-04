Drie dingen die je moeten weten over de Ronde van Vlaanderen

Voor elke belangrijke wielerwedstrijd zetten we drie wetenswaardigheden op een rij én wagen we een poging het podium te voorspellen. Vandaag: de Vlaamse Hoogmis: de Ronde van Vlaanderen.

1. Van der Poel en het debutantenbal

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © AFP Heel Nederland, België, ach, eigenlijk alle wielervolgers kijken reikhalzend uit naar het debuut van Mathieu van der Poel. De tweevoudig wereldkampioen in het veldrijden rijdt deze weken voor het eerst een klassieke programma op de weg en wekt daarbij zoveel indruk (met winst in GP Denain, een vierde plaats in Gent-Wevelgem en winst in Dwars door Vlaanderen) dat hij al bij de favorieten wordt geschaard. Niet bij de topfavorieten, maar wel in het lijstje onder dat selecte elitegroepje, zo ziet de 23-jarige kopman van Corendon het ook zelf.

De 270 kilometer lijken een brug te ver, zelfs voor de coming man in het wielrennen. Goed, Gent-Wevelgem was 260 kilometer en met de wind ook zwaar: maar de Ronde van Vlaanderen met alle heuvels en kasseienklimmen heeft een status aparte. Niettemin heeft de 24-jarige Van der Poel snode plannen en werd zijn crossrivaal en leeftijdsgenoot Van Aert vorig jaar negende (op 25 seconden van winnaar Terpstra) tijdens zijn debuut.

Van der Poel is niet de enige debutant met een uitroepteken achter zijn naam. Ook is het uitkijken naar Alejandro Valverde. De wereldkampioen en veteraan rijdt voor het eerst de Ronde van Vlaanderen. De voorbije twee edities van Dwars door Vlaanderen maakte de Spanjaard al kennis met de kasseien. Een andere interessante debutant: Tim Wellens, vooral een specialist in de Ardennenklassiekers. Toch is de Belg is niet onbekend met de kasseien, zo reed hij zeer goed in Omloop het Nieuwsblad. Maar, weet hij: ,,Een monument als de Ronde van Vlaanderen is nog heel iets anders.”

2. Niki Terpstra & de Ronde van Vlaanderen

Met de zege van vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen, na een lang dienstverband bij het Belgische Quick-Step met ook winst in Parijs-Roubaix, komt Niki Terpstra van alle Nederlandse renners in het huidige peloton het dichtst in de buurt van de eretitel Flandrien. Als hij het al niet gewoon is. Een jaar geleden was zijn zege indrukwekkend, maar Terpstra was al vaker bijzonder goed in Vlaanderens Mooiste.

Laat het volgende lijstje eens rustig op u inwerken: 6de in 2012, 6de in 2014, 2de in 2015, 10de in 2016, 3de in 2017 en dus de winst in 2018 na een machtige solo. Ja, ook na een stroever voortraject bij zijn nieuwe ploeg Direct Energie, moet er rekening met hem worden gehouden. Terpstra is vrijwel altijd ‘op de afspraak’ in de Ronde van Vlaanderen.

3. Het parkoers

Volledig scherm © ANP Niet de Muur van Geraardsbergen, in het verleden jarenlang dé scherprechter van de Ronde van Vlaanderen, maar het koppel Oude Kwaremont en Paterberg vormt inmiddels het kookpunt van de Ronde van Vlaanderen. Het is daar waar de koers normaal gesproken definitief in een plooi valt. Toch is het parkoers – met sinds 2017 na enkele jaren van afwezigheid wel weer de befaamde Muur, maar ook bijvoorbeeld de Steenbeekdries, de Taaienberg en de eveneens bekende Koppenberg op 46 kilometer van de streep, dermate lastig dat ook een verre aanval tot de mogelijkheden behoort. Dat liet Philippe Gilbert in 2017 met een solo van 60 kilometer zien.

De start van de 103de editie is in Antwerpen. Uren later vol hellingen en kasseien is de Paterberg de laatste zware proef dokkerend omhoog, na de top van de Paterberg volgen nog 13,5 kilometer tot de aankomst aan de Minderbroedersstraat in Oudenaarde.

De Topfavorieten

