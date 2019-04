Drie dingen die je moeten weten over de Waalse Pijl

Janssen maakt ‘verrassen­de’ comeback bij Spurs: eerste minuten sinds augustus 2017

7:53 Daar was hij ineens weer: Vincent Janssen. De Nederlander viel gisteravond in tijdens het met 1-0 gewonnen thuisduel van Tottenham Hotspur met Brighton & Hove Albion. Het waren voor Janssen de eerste speelminuten in de Premier League in ruim anderhalf jaar tijd.