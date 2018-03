Drie ijzersterke ploeggenoten, een vloek of een zegen voor Terpstra in Vlaanderen?

Door Daan Hakkenberg



Bij elke andere ploeg zou Niki Terpstra aanstaande zondag voor de Ronde van Vlaanderen de enige en onbetwiste kopman zijn. Zoals Greg Van Avermaet dat is bij BMC en Sep Vanmarcke bij EF-Drapac. Maar dat hij juichend over de streep kwam in E3-Harelbeke maakt Terpstra niet automatisch de hoogste in rang bij Quick-Step met de belangrijkste wedstrijd in België op komst?



Ploegmanager Patrick Lefevere wil niets weten van één kopman. ,,Nee, wij rijden niet met kopmannen. Nooit gedaan. De sterkte van onze ploeg, dat zie je nu al heel het jaar, is dat ze met vier coureurs op hetzelfde niveau zitten’’, vertelde Lefevre gisteren in het televisieprogramma Extra Time Koers.



Maar de vraag is of die sterke ploeg de kansen van Terpstra in de Ronde van Vlaanderen verkleint of dat hij er juist van kan profiteren? Eerst even de vier vooruitgeschoven pionnen van Lefevere op een rijtje. Philippe Gilbert: alleskunner, ex-wereldkampioen en vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Zdenek Stybar: tweevoudig wereldkampioen cross, ritwinnaar in de Tour de France en vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix. Yves Lampaert: jongeling van de ploeg en sinds woensdag tweemaal op rij winnaar van Dwars door Vlaanderen. En dan dus Niki Terpstra: met winst in Parijs-Roubaix, twee keer Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke de beste Nederlandse renner in de Vlaamse klassiekers van de afgelopen 30 jaar.



