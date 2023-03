Drie maanden cel geëist tegen PSV-supporter die keeper Sevilla aanviel

‘Superveel spijt’

Dylano K. staat terecht voor mishandeling en het overtreden van het gebiedsverbod, dat eerder door de gemeente was opgelegd. In 2021 en 2022 kreeg de Limburger al twee keer een taakstraf voor overtredingen rond voetbalwedstrijden. K. wil de rechter niet vertellen hoe hij het stadionverbod wist te omzeilen. De officier eiste naast de celstraf ook een nieuw gebiedsverbod voor de omgeving van het stadion van twee jaar, tijdens wedstrijden en eventuele huldigingen.



Na zijn arrestatie bleek dat de man te veel had gedronken. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,6. K. erkent bij de politierechter dat hij veel bier had gedronken. ,,Ik denk dat ik het een beetje stoer vond. Wat het totaal niet is. Ik weet niet wat me bezielde.” K. zegt ‘superveel spijt’ te hebben.



K. is door zijn werkgever ontslagen en is uit de supportersgroep van PSV gezet. Keeper Dmitrovic hield geen verwondingen over aan de aanval en hoefde niet behandeld te worden. Hij trok zich niet al te veel van de man aan en had hem binnen een paar tellen in de houdgreep.