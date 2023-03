Drie Nederlandse darters betrokken bij auto-ongeluk op weg naar UK Open

Ook trainer René Hake baalt van gemis supporters Go Ahead Eagles: ‘Die steun voel je altijd’

Als Go Ahead Eagles zondagavond net voor de klok van 20.00 uur de warming-up in het stadion van SC Cambuur afmaakt, doet het dat voor een leeg uitvak. Supporters van de Deventer club zijn niet welkom in Leeuwarden en ook trainer René Hake baalt van die beslissing.