Drie uit drie voor Verbij op EK sprint

Poels lacht om favorieten­rol Down Under: ‘Wat heb je daar nou aan?’

10:35 Wout Poels moet lachen om de favorietenrol die Richie Porte hem heeft toegeschoven voor de Santos Tour Down Under, de eerste rittenkoers uit de WorldTour van 2019. ,,Die Richie is ook een mooie, mij aanwijzen als de grote kanshebber, terwijl hij zelf de ronde al op zijn naam heeft gebracht'', zegt de Limburgse renner, die door zijn Team Sky is aangewezen als kopman.