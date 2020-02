Dries Mertens van laagvlieger met AGOVV uit Apeldoorn naar volksheld in Napels: ‘Hij was zó leergierig’

Voorbeschouwing Voorlopig de laatste Re­al-Ci­ty? Komt dat zien!

16:10 Twee van de grootste clubs ter wereld, Real Madrid en Manchester City, strijdend in de achtste finale van de Champions League. Geniet er maar van, want door de recente sores van beide ploegen kan het even duren voor we deze kraker weer te zien krijgen. Hoe staan ze ervoor?