Drievoudig Grandslamwinnaar Wawrinka valt buiten top 200

Djokovic ontdoet zich van Braziliaan in eerste ronde

15:58 Novak Djokovic heeft zonder grote problemen de tweede ronde bereikt van het grandslamtoernooi in Parijs. De als twintigste geplaatste Serviër was in drie sets te sterk voor de Braziliaan Rogerio Dutra Silva, die zich op Roland Garros via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema had geplaatst. Djokovic had voor zijn overwinning nog wel ruim twee uur nodig: 6-3 6-4 6-4.