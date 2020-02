Drievoudig wereldkampioene Bergsma-Richardson (30) stopt met schaatsen

Nederland­se tophockey­ster onder vuur na uitlachen fan op Instagram: ‘Je bent een dikke trol’

9:48 Tophockeyster en international Renée van Laarhoven is maandag in ernstige verlegenheid gebracht nadat ze een gigantische blunder op Instagram maakte. De 22-jarige Utrechtse maakte in een openbaar bericht een Argentijnse fan uit voor ‘dikke trol’, in de veronderstelling dat ze het als privébericht naar haar vriend verstuurde. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond reageert verontwaardigd en neemt afstand van het bericht. ,,Nederland houdt van de Argentijnse fans.’’