Drinkwater op weg naar Birmingham, Rodriguez mogelijk herenigd met Ancelotti

De winterse transfermarkt is sinds 1 januari weer open. Tot en met vrijdag 31 januari hebben clubs in Europa weer de mogelijkheid gaten in de defensie te dichten, een goaltjesdief aan te trekken of spelers te verkopen of te verhuren. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Tomasson aan de slag in Zweden

Hoofdtrainer John Dahl Tomasson heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Hij gaat aan de slag bij Malmö FF. Lees hier alles over zijn nieuwe club.

Bayern laat Boateng gaan

Arsenal, Juventus, een toch een andere club of toch blijven bij Bayern München? Bayern is bereid om Jérôme Boateng te verhuren, meldt Bild. De 31-jarige verdediger werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een transfer naar Turijn, maar Juventus-trainer Maurizio Sarri stak daar uiteindelijk een stokje voor. Toch lijkt de titelverdediger van de Serie A opnieuw interesse in hem te hebben. Het enige dat Juventus hoeft te doen: zijn salaris te betalen tijdens de verhuurperiode. Datzelfde geldt voor Arsenal, dat de eerste gesprekken al heeft gevoerd met de clubleiding van Bayern. Door de aanhoudende blessures van Lucas Hernandez en Niklas Süle kan het ook zomaar zijn dat de routinier, wiens contract loopt tot medio 2021, in Beieren blijft.

Volledig scherm Jérôme Boateng © BSR Agency

Hereniging tussen Ancelotti en Rodriguez aanstaande

James Rodriguez mag uitkijken naar een andere club. Real Madrid is bereid de Colombiaanse middenvelder opnieuw te verhuren, meldt The Daily Mail. Everton heeft wel oren naar de komst van de spelmaker, die trainer Zinedine Zidane wederom niet heeft kunnen overtuigen. Dat lukte Rodriguez wel bij Carlo Ancelotti, met wie hij samenwerkte bij Real en Bayern München. De Italiaanse manager zou hem graag naar Goodison Park halen voor een hereniging.

Volledig scherm James Rodriguez (Real Madrid) © REUTERS

Aston Villa op vinkentouw voor Drinkwater

In de strijd tegen degradatie zoekt Aston Villa naar winterse versterkingen. De club uit Birmingham is in zijn zoektocht uitgekomen bij Danny Drinkwater, die bij Chelsea is teruggekeerd na een mislukte verhuurperiode bij Burnley. Dat meldt The Daily Mail. De Engels international geldt bij Villa als vervanging voor John McGinn die vlak voor kerst zijn enkel brak in het duel met Southampton (3-1 verlies). Chelsea wil meewerken aan een vertrek van Drinkwater, maar dan moet Villa wel bereid zijn gage van 130.000 euro per week op te hoesten. De vraag is of de degradatiekandidaat daartoe bereid is, aangezien de middenvelder in de eerste seizoenshelft pas één duel speelde.

Volledig scherm Danny Drinkwater © BSR Agency

ManUnited wil Pogba ruilen met Lautaro Martínez

Het komt mogelijk tot een snel einde van Paul Pogba op Old Trafford. Manchester United wil de Franse alleskunner, die in Engeland vanwege slechte vorm of blessures nooit echt een stempel heeft kunnen drukken, deze maand ruilen met Inter-kopstuk Lautaro Martínez. Antonio Conte, die Pogba al onder zijn hoede had bij Juventus, zou wel willen meewerken aan een ‘superruil’ met de Argentijnse aanvaller. Martínez maakt in Milaan een sterk seizoen door. Hij vormt een koppel met Romelu Lukaku en maakte dit seizoen in de Serie A acht doelpunten. United zou ook een oogje hebben op Leicester City-middenvelder James Maddison. Ook in deze transfer zou trainer Ole Gunnar Solksjaer een ruildeal mét transfersom voor ogen hebben. Leicester City zou ruim 50 miljoen euro willen betalen én Jesse Lingard naar Leicester willen sturen.

Volledig scherm Paul Pogba. © REUTERS

Arsenal ziet Aké als vervanger voor geblesseerde Chambers

Door de zware knieblessure bij Callum Chambers, de centrale verdediger van Arsenal is voor minimaal acht maanden uitgeschakeld, heeft trainer Mikel Arteta op het spoor gezet van Nathan Aké. De Spanjaard ziet in de international van Oranje, vaste waarde bij Premier League-club Bournemouth, als topprioriteit. Dat meldt The Telegraph. Mocht Aké, voor wie ook belangstelling is van Chelsea, niet haalbaar zijn voor de Gunners, dan zou Arsenal ook Dayot Upamecano (Red Bull Leipzig) en Daniele Rugani (Juventus) op de radar hebben.

Volledig scherm Nathan Ake maakt een selfie met fans van Bournemouth. © BSR Agency