Dromen mag weer na onvergetelijke Europese tournee Ajax

Video De vijftien Europese finales tussen clubs uit hetzelfde land

8:02 Arsenal en Chelsea strijden woensdag 29 mei in Bakoe om de Europa League, op zaterdag 1 juni staan Liverpool en Tottenham Hotspur tegenover elkaar in de Champions League-finale in Madrid. Het is voor het eerst dat de finales van beide Europese clubtoernooien tussen clubs uit hetzelfde land gaan, maar er waren al vaker Europese finales tussen clubs uit hetzelfde land. Een overzicht.