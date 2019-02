Drontenaar Hakim Ziyech vult bedrag voor oud-Eagle Leon de Kogel aan: ‘Hij heeft een heel groot hart’

De wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles stond gisteravond in het teken van Leon de Kogel. De Woerdense Carolien van Meel startte een crowdfundingactie nadat een televisiereportage duidelijk maakte dat De Kogel niet alleen lichamelijk, maar ook financieel geblesseerd was geraakt. In de rust kreeg hij het resultaat overhandigd: een cheque van bijna 17.000 en vervolgens nog een van 7600 met de opbrengst uit kaartverkoop en een donatie van de spelersgroep van FC Utrecht. Vlak na de wedstrijd hing opeens Hakim Ziyech aan de lijn bij De Kogel.



,,Hij vertelde dat hij het heel erg vond wat er met me is gebeurd", vertelt De Kogel tegen de NOS. ,,En zei dat hij het bedrag wilde aanvullen, zodat ik door kan met mijn toekomst. Ziyech is niet alleen de beste speler van de eredivisie, maar ook iemand met een heel groot hart. Dit zal ik mijn hele leven bij me dragen.” Welk bedrag Ziyech precies overmaakt naar De Kogel is onduidelijk, maar hij zou in ieder geval de kosten van zijn advocaten op Malta er mee kunnen betalen.