Drontenaar Ryan Nijboer verslaat Robin Haase op NK tennis en staat in halve finale

GA Eagles wil koploper FC Den Bosch van de troon stoten

18:59 Go Ahead Eagles en koploper FC Den Bosch strijden vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in stadion De Adelaarshorst om de troon van de eerste divisie. Al zit Sparta op het vinkentouw. De Rotterdammers hebben net als Go Ahead een punt minder dan de Brabanders.