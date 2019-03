Drontense coureur Beitske Visser naar ‘Formule 1 voor vrouwen’

Die achttien racevrouwen gaan zes wedstrijden in de nieuwe W-Series rijden. Die vinden in dezelfdeweekenden plaats als de DTM-races, de hoogste klasse bij de toerwagens. De W-Series wordt in de volksmond ook wel de Formule 1 voor vrouwen genoemd, al rijden de coureurs in een Formule 3-auto.

In die auto werd ook afgelopen dagen geracet nadat er in januari al een eerste schifting bij de rijdsters werd gemaakt. In Oostenrijk, op het circuit van oud-Formule 1-coureur Alexander Wurtz, bleven er 28 van de 56 deelneemsters over. Die mochten zich deze week bewijzen in Spanje, waar de uiteindelijke selectie plaats had. Achttien vrouwen krijgen in de W-Series de kans op de winst, maar ook op de hoofdprijs van 1 miljoen dollar.