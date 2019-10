Droom van De Boer voorbij: Atlanta uit halve finale play-offs gekegeld

Washington Nationals verrassen met World Se­ries-ti­tel

8:03 De Washington Nationals zijn winnaar geworden van de World Series, de finale van de play-offs van de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie. Ze versloegen in de beslissende zevende wedstrijd de Houston Astros met 2-6 en wonnen zo de best-of-sevenserie met 4-3. Washington maakte in Houston een 3-2 achterstand in wedstrijden ongedaan.