Droomweek Noppert voorbij: Clayton vormt eindstation in halve finales

De sleutel van de partij in de Morningside Arena in Leicester lag in de vierde set. Daarin nam Noppert een 2-0 voorsprong in legs, maar Clayton trok alsnog met 2-3 aan het langste eind. Daarmee kwam de Engelsman op een 3-1 voorsprong in sets en was het verzet van de de 30-jarige Fries gebroken.



Het gemiddelde van Noppert was met 89,47 per drie pijlen een stuk minder denderend dan de afgelopen dagen en stak dan ook wat schril af bij de 94,50 van zijn 47-jarige opponent. De World Grand Prix is het enige majortoernooi waarbij de spelers de legs moeten beginnen én eindigen met een dubbel.