Druk is er volledig vanaf bij reizend F1-circus

PSV met Baumgartl naar Noorwegen, Luckassen ontbreekt

11:45 PSV reist vandaag met 21 spelers naar Haugesund, waar morgen het eerste duel in de derde kwalificatieronde in de Europa League op het programma staat. Verdediger Timo Baumgartl is erbij, Derrick Luckassen ontbreekt in de selectie.