Druk op Ancelotti neemt toe: 'Bayern heeft geen plan'

Rummenigge wilde niet speculeren over de aard van de mogelijke consequenties. Trainer Carlo Ancelotti kreeg veel kritiek omdat hij Arjen Robben, Franck Ribéry en Mats Hummels buiten zijn basisploeg hield. ,,Maar ik heb iedere wedstrijd veel goede spelers op de bank'', verdedigde de oefenmeester zich.



,,Ik weet dat ik kritiek zal krijgen, dat is ook prima. We hadden gewoon niet de kracht om hun counters aan te pakken. Voor rust hadden we de wedstrijd onder controle en kregen we kansen, maar waren we niet gevaarlijk genoeg. De balans ontbrak. PSG loerde de hele wedstrijd op de counter en dat kregen we niet onder controle", zuchtte Ancelotti.



Robben noemde de nederlaag erg pijnlijk. ,,Iedere speler is ontevreden als hij niet mag beginnen'', zei hij. ,,Maar het brengt ons niet veel om nu kritiek over de opstelling te leveren. Zondag spelen we tegen Hertha BSC. Het is belangrijk om die wedstrijd te winnen zodat we voor de interlands niet verder achterop raken op Borussia Dortmund.''



Ook clubicoon Oliver Kahn mengde zich in de discussie. De voormalig topkeeper haalde uit naar Ancelotti. ,,Bayern heeft geen ideeën op het veld en geen duidelijke spelmechanismen. Ik zie helemaal geen spelplan als ik naar de ploeg kijk. Dat is een tactisch probleem. De ploeg heeft geen idee of het druk moet zetten of dat het juist moet inzakken. Dan blijf je rennen."



Bayern oogt dit seizoen ook in de Bundesliga kwetsbaar. In zes competitieduels verspeelde de vorig seizoen nog ongenaakbare kampioen al vijf punten.