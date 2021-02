Druk op Van der Poel, comeback van Terpstra en geen Dumoulin: meer vraagtekens dan zekerheden in wielerjaar 2021

Door Daniël Dwarswaard



Jasper Stuyven wint de Omloop en duizenden Vlaamse wielerfans juichen. Op het podium een winnaar zonder mondkap. Corona is precies een jaar geleden een virus dat gevoelsmatig alleen ergens in China rondwaart. ’s Ochtends struinen hordes fans nog rond bij wielerpiste ’t Kuipke in Gent voor de ploegenpresentatie. Het voelt in de huidige wereld als een ander universum.



De start in Gent zal er nu één zijn zoals we die de laatste tijd juist wél gewend zijn. Sober, afgesloten voor publiek, renners die tijdens de presentatie zwaaien naar de leegte, naar de mensen thuis in de huiskamers. Maar goed, gekoerst wórdt er. Daar doen ze alles voor in Vlaanderen. Toch rijdt corona nog altijd mee. In Spanje ging al een streep door veel koersen, de vrees voor een positieve test hangt dagelijks boven de renners. Ook een besmet staflid kan al funest zijn, zo ondervond Mathieu van der Poel afgelopen week in de UAE Tour (foto hieronder). Hup, heel de ploeg uit koers.