Dubbelslag Fausto Masnada in Oman, Nairo Quintana wint Ronde van de Provence

Quintana wint in Provence

Nairo Quintana heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Ronde van de Provence gewonnen. Dat deed de 32-jarige Colombiaan door de derde en laatste etappe op zijn naam te schrijven. Quintana (Arkéa Samsic) maakte indruk op de laatste beklimming, de Montagne de Lure. Hij kwam solo aan en hield de Deen Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) en de Amerikaan Matteo Jorgenson (Movistar) 37 seconden achter zich. Martijn Tusveld van Team DSM was op plek 48 de beste Nederlander. Hij gaf zes minuten toe. De Italiaan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) begon de dag als leider van het klassement, maar hij kwam op één minuut en 21 seconden van de winnaar aan. Hij werd uiteindelijk zevende in het klassement. De tweede plaats was daarin voor de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl). De Deen Skjelmose eindigde als derde in het eindklassement. Quintana won de vierdaagse wedstrijd ook in 2020. Vorig jaar ging de eindzege naar zijn landgenoot Iván Sosa.

Clásica de Almería

Alexander Kristoff heeft zijn eerste overwinning behaald in dienst van Intermarché-Wanty-Gobert. De 34-jarige Noor schreef de Clásica de Almería op zijn naam. Kristoff was in Roquetas de Mar de sterkste in de massasprint, na een koers over bijna 190 kilometer.



De Noor, winnaar van onder meer Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en vier etappes in de Tour de France, verruilde UAE Team Emirates afgelopen winter voor de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert.



Kristoff was de afgelopen weken op Spaanse bodem al een paar keer dicht bij een zege. Zo eindigde hij twee keer als derde in de Ronde van Valencia. In de Clásica de Almería kon de sprinter eindelijk juichen. Hij bleef de Fransman Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic) en de Italiaan Giacomo Nizzolo (Israel - Premier Tech), de winnaar van vorig jaar, net voor. Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) was de beste Nederlander op de zevende plaats.