Dubbelslag Laporte in Ronde van België

Van Gelder haalt finale bij rentree in Osijek

16:38 Yuri van Gelder heeft bij zijn internationale rentree de ringenfinale gehaald van de wereldbekerwedstrijd in Osijek. Zijn score van 14.000 was goed voor de zesde plaats in de kwalificatie. De beste acht ringenturners strijden zondag om de medailles in de Kroatische stad.