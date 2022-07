Dubbelslag voor Annemiek van Vleuten: ritzege en roze trui in Giro Donne

De Nederlandse kopvrouw van Movistar nam de leiding in het algemeen klassement van de Italiaanse etappekoers over van wereldkampioene Elisa Balsamo. De Italiaanse werd in de rit naar Cesena op zo’n 5 minuten achterstand gereden.

„Toen ik vooraf de etappes bekeek, had ik niet het idee dat ik er in deze rit voor kon gaan”, zei Van Vleuten. „Maar tijdens de verkenning maandag zag ik dat de afdalingen behoorlijk gek waren. Johan Cruijff zei altijd: de aanval is de beste verdediging. Dat heb ik dus gedaan. Ik dacht: als ik in de aanval ga, kan ik in de afdalingen rustig en veilig naar beneden rijden. Maar toen we eenmaal zo’n groot gat hadden, ben ik ervoor gegaan. Ik denk dat het ook voor de tv-kijkers een heel leuke rit was om te volgen.”