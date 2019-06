Dubbelslag voor Teuns in Dauphiné, Dumoulin laat het lopen

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) heeft de tweede rit in de Dauphiné gewonnen. Hij versloeg Guillaume Martin (Wanty - Gobert) in de sprint. In de achtergrond bestookten klassementsrenners elkaar met aanvallen, Tom Dumoulin liet de groep met favorieten in de finale lopen.