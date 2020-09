Dubbelspecialist Rojer klopt titelhouders op US Open

Organisa­tie US Open trekt Mladenovic terug uit dubbelspel

21:19 De organisatie van de US Open heeft de Franse tennisster Kristina Mladenovic teruggetrokken uit het dubbelspel. Mladenovic moet volgens gezondheidsinstanties in quarantaine omdat ze in nauw contact is geweest met landgenoot Benoît Paire, die eerder positief testte op het coronavirus en niet mocht deelnemen aan de US Open.