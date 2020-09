Dubbelspelfinalist Wesley Koolhof is het levende bewijs: hard werken loont

Door Rik Spekenbrink



Zijn oude maatje Matwé Middelkoop voorspelde het vooraf al. Wesley Koolhof en Nikola Mektic zouden de US Open gaan winnen. Zo ver is het nog niet, maar de Gelderlander en de Kroaat hebben morgen wel een uitgelezen kans om hun eerste grand slam te winnen. Dan staan ze in de finale tegenover het ongeplaatste koppel Mate Pavic en Bruno Soares. Koolhof kan in New York in de voetsporen treden van Tom Okker, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh, en Jean-Julien Rojer. De vier Nederlanders die de dubbeltitel in de US Open wisten te winnen.



Koolhof is bij het grote publiek geen al te bekende naam. Hij is de zoon van de in 2019 overleden voetbaltrainer en oud-international Jurrie. En de broer van voetballer Dean. Opgegroeid met voetbal en tennis, koos Wesley uiteindelijk voor tennis. Hij werd in 2008 prof en richtte zich redelijk snel op het dubbelspel. In de single kwam Koolhof in al die jaren tot achttien ATP-partijen.