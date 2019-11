Duel tussen Thomas Krol en Kjeld Nuis is inmiddels ware Klassieker op het ijs

Krol kan wel eens flink teleurgesteld zijn na zo'n wedstrijd. De Deventenaar wil zo graag laten zien dat hij de terechte wereldkampioen op de 1500 meter is en olympisch kampioen Nuis het vuur aan de schenen kan leggen. En dat doet Krol ook keer op keer, maar tweede plaatsen tellen niet in de topsport. Want wie weet nog dat tijden de wereldbelkerfinale in Salt Lake City in maar dit jaar niet alleen Kjeld Nuis het wereldrecord van Shani Davis verbeterde, maar ook Thomas Krol onder die tijd dook?