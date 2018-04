Duisternis is spelbreker bij ATP-toernooi in Boedapest

Millman trok de tweede set via een tiebreak naar zich toe nadat Bedene bij een 6-5-voorsprong voor een plek in de finale had geserveerd. Zondagochtend wordt het duel hervat.



Later op de dag speelt de winnaar tegen de Italiaan Marco Cecchinato, die zijn landgenoot Andreas Seppi met 5-7 7-6 (4) 6-3 versloeg. Cecchinato staat voor het eerst in zijn loopbaan in de finale.