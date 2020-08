Duits wielertalent (17) overlijdt na aanrijding op training

Tour wacht op niemand: ‘Koers stopt niet bij één coronage­val’

14:05 De Tour de France stopt niet als één renner positief test op corona, maar een garantie dat de wielerronde het einde haalt, is er ook niet. Dat zegt voorzitter David Lappartient van de internationale wielrenunie UCI. ,,Ik blijf optimistisch dat de Tour doorgaat. Nul risico bestaat niet, maar ik denk dat het veilig genoeg is om te racen", aldus de Fransman op de website Cyclingnews. De Tour begint op 29 augustus in Nice.