Duitse kopman Degenkolb meldt zich af voor WK

,,Het is een moeilijke beslissing, maar dit is het beste voor het team'', liet Degenkolb weten. De 28-jarige renner van Trek-Segafredo had eind vorige maand de Ronde van Spanje al na vier etappes verlaten omdat hij last had van bronchitis.



In Bergen werden Degenkolb kansen op de wereldtitel toegedicht. ,,Maar ik heb gemerkt dat ik nog steeds niet fit ben. En dat moet je wel zijn, wil je als kopman aan een koers beginnen en meedoen om de zege.'' Vooralsnog is Nikias Arndt van Team Sunweb de kopman van de Duitse ploeg.